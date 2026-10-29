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Resumen

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Un hombre pasa junto a una pantalla que muestra imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano en la estación de Seúl el 29 de octubre de 2026. Foto: PHILIP FONG / AFP
Un hombre pasa junto a una pantalla que muestra imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano en la estación de Seúl el 29 de octubre de 2026. Foto: PHILIP FONG / AFP
/ PHILIP FONG
Por Agencia AFP

Corea del Norte lanzó este jueves “alrededor de una docena” de misiles balísticos de corto alcance desde su costa este, informó el Ministerio de Defensa de Seúl, menos de una semana después de que el Sur propusiera conversaciones sobre una creciente disputa fronteriza.

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