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Resumen

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Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico en el mar de Japón, asegura Seúl. (Foto: Archivo KCNA)
Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico en el mar de Japón, asegura Seúl. (Foto: Archivo KCNA)
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Por Agencia EFE

Corea del Norte lanzó este sábado al menos un proyectil hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, según informó el ejército surcoreano.

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