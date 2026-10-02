Corea del Norte lanzó este sábado al menos un proyectil hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, según informó el ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano indicó en la mañana del sábado que había detectado el lanzamiento pero no ofreció más detalles sobre las características del proyectil ni precisó el lugar exacto desde el que fue lanzado, recogió la agencia local Yonhap.

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Este último lanzamiento ocurrió dos semanas después de que Pioyang disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón con unas pocas horas de diferencia el 20 de septiembre.