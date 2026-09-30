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Resumen

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El líder norcoreano Kim Jong-un interviniendo en el tercer taller para funcionarios del sector de propaganda del Partido de los Trabajadores de Corea, celebrado en Pionyang, el 21 de septiembre de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
El líder norcoreano Kim Jong-un interviniendo en el tercer taller para funcionarios del sector de propaganda del Partido de los Trabajadores de Corea, celebrado en Pionyang, el 21 de septiembre de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
/ KCNA
Por Agencia AFP

El líder norcoreano Kim Jong-un estaría “extremadamente obeso”, indicó este miércoles la agencia de inteligencia de Seúl, citando sus últimas evaluaciones sobre la salud del hermético gobernante.

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