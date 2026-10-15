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Resumen

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Propietarios de automóviles buscan sus vehículos arrastrados por las inundaciones tras las fuertes lluvias en el distrito de Ayazaga, Estambul, Turquía, el 15 de octubre de 2026. (Foto de BERK OZKAN / AFP).
Propietarios de automóviles buscan sus vehículos arrastrados por las inundaciones tras las fuertes lluvias en el distrito de Ayazaga, Estambul, Turquía, el 15 de octubre de 2026. (Foto de BERK OZKAN / AFP).
/ BERK OZKAN
Por Agencia EFE

Tres personas han muerto, otras tres han resultado heridas y cuatro siguen desaparecidas por las fuertes lluvias que afectaron a Estambul anoche, las más intensas desde que comenzaron a recopilarse datos hace 84 años, informaron este jueves las autoridades de Turquía.

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