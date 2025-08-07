El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este jueves sobre la situación en la frontera. “Siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia”, afirmó.

Arana sostuvo que “el pueblo peruano debe tener la seguridad y confianza en que el gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú”.

Enfatizó además: “No existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras”.

Las declaraciones fueron ofrecidas desde la isla Santa Rosa de Loreto, en un contexto marcado por recientes intercambios de declaraciones entre ambos países.

Noticia en desarrollo