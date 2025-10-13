Este 13 de octubre, el gobierno aceptó las renuncias de los 18 ministros del gabinete ministerial del premier Eduardo Arana, quien también sale del Ejecutivo. Las 19 resoluciones ya fueron publicadas en la edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano; sin embargo, el presidente José Jerí no ha anunciado hasta el momento cuándo nombrará a su nuevo Consejo de Ministros.

Las resoluciones de renuncia de los exministros llevan la firma del jefe de Estado José Jerí y el expremier Eduardo Arana.

Finalmente, en esta larga lista de renuncias también se halla el ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Como se recuerda, el último domingo 12 José Jerí agradeció “los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana”, a través de su cuenta de X. En la misma publicación señaló que finalizaría “la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”.

Sin brindar detalles sobre nombres o fecha de la juramentación del gabinete, Jerí señaló que este nuevo Consejo de Ministros no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente. “Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país”, dijo el mandatario.

Luego de su ascenso a la presidencia la madrugada del pasado 10 de octubre, se cumplen tres días desde que el nuevo gobierno se halla sin ministros y sin que la población conozca al posible presidente del Consejo de Ministros.