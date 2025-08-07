El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará este viernes, desde las 11 de la mañana, el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien, desde octubre del 2024, afronta un juicio oral por presuntas coimas cuando era gobernador de Moquegua.

Esto luego que el Poder Judicial anulara la resolución del juez Víctor Alcocer que, en junio, rechazó imponer prisión preventiva al exmandatario.

En esta oportunidad, la resolución de Chávez Tamariz precisa que no es obligatorio que el acusado acuda de manera presencial a la audiencia, que se desarrollará en la sede de de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el centro de Lima. Si decide asistir, podrá hacer uso de la palabra.

En este proceso, el fiscal Germán Juárez pide 15 años de prisión contra Vizcarra por cohecho pasivo propio. Se le acusa de haber recibido S/2.3 millones en sobornos de empresas constructoras a cambio de las licitaciones del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital de Moquegua en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014).

Martín Vizcarra estuvo presente en la audiencia de junio. El juez había ordenado su presencia obligatoria. (Foto: Poder Judicial)

La Procuraduría pide que el expresidente pague S/4.6 millones como reparación al Estado.

A las 11 de la noche del 27 de julio, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anunció que rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva. En su lugar, dictó impedimento de salida por seis meses, comparecencia con restricciones y otras reglas de conducta, que incluye no acudir a embajadas, control biométrico mensual y justificación de actividades cada 30 días.

La fiscalía apeló y el 25 de julio, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución del juez Alcocer y ordenó una nueva audiencia con otro magistrado: ahora Chávez Tamariz.

