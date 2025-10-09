El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, culminó este jueves 9 de octubre su exposición ante el Pleno del Congreso de la República, durante una sesión en la que informó sobre las medidas del Ejecutivo frente al incremento de la criminalidad.

Su discurso final estuvo marcado por el contexto político de la jornada, en la que se dio cuenta de cuatro mociones de vacancia presidencial presentadas contra la mandataria Dina Boluarte.

Aunque no abordó directamente los pedidos de vacancia, Arana se refirió al momento que atraviesa el país. “Lo correcto es defender la democracia y la constitucionalidad”, expresó durante su intervención.

Agregó además que, “ad portas de un proceso electoral, debemos mirar con especial énfasis si corresponde someter al país a un nuevo ciclo en el que las banderas de la estabilidad democrática y económica pueden ser puestas en riesgo”.

Arana sostuvo que el Gobierno respetará las decisiones del Parlamento. “Cada uno tiene una razón muy particular para hacer un pedido de vacancia, y al final será el voto el que lo decida. Nos someteremos, como corresponde, al control político que la Constitución y el reglamento del Congreso así lo señalan”, manifestó.

El titular del Gabinete también aseguró que los ministros no se aferran a sus cargos, destacando el compromiso de su equipo.

“Aquí estamos, y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión. Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte y seguiremos conduciendo mientras la fortuna, Dios y este Congreso lo permitan”, afirmó.

Las mociones de vacancia fueron presentadas por congresistas de distintas bancadas con el argumento de una presunta “incapacidad moral permanente” de la mandataria para ejercer el cargo. Estas iniciativas surgen un día después del atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, ocurrido durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.