El Pleno del Congreso dio cuenta esta noche de cuatro mociones que proponen declarar la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por “permanente incapacidad moral”, según lo dispuesto en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

La primera de estas iniciativas, la Moción de Orden del Día 19769, cuenta con las firmas de 35 parlamentarios de distintas bancadas.

Entre ellas figuran el Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la Bancada Socialista, Honor y Democracia, además de congresistas no agrupados.

En el documento se señalan acusaciones de corrupción, presuntos delitos de negociación incompatible, abandono de cargo y la falta de capacidad de gestión frente a la inseguridad ciudadana, como fundamentos para solicitar su destitución.

Una segunda moción, la 19770, advierte sobre el incremento de la criminalidad en el país y sostiene que, durante la actual gestión presidencial, la inseguridad ciudadana ha llegado a niveles críticos. Además, cuestiona al Ejecutivo por la falta de liderazgo y de voluntad política para combatir al crimen organizado.

La tercera iniciativa, la Moción de Orden del Día 19771, con el respaldo de 28 legisladores, sostiene que la inacción del Gobierno ante el avance del crimen organizado, la extorsión y el sicariato representa una grave omisión en su deber de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, la Moción de Orden del Día 19772/2025, suscrita por 27 congresistas de diversas bancadas, acusa a Boluarte de haber mostrado incapacidad total para dirigir la lucha contra la delincuencia y de haber incurrido en abandono injustificado de sus funciones.

Las mociones de vacancia fueron presentadas un día después del atentado contra la agrupación musical Agua Marina, ocurrido en un concierto en Chorrillos, hecho que avivó las críticas contra el Gobierno por el incremento de la violencia y la inseguridad en el país.