El Congreso de la República convocó a sesión del pleno para las 9 p.m. de este jueves 9 de octubre con el fin de votar la admisión de las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. En la página web del Parlamento ya figuran cuatro solicitudes que proponen declarar la “permanente incapacidad moral” de la mandataria.

El debate se produce un día después del atentado perpetrado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, que dejó a cuatro músicos heridos.

Durante la sesión previa en el Pleno, varios congresistas exigieron que se acelere la votación de la vacancia. El parlamentario Alejandro Cavero cuestionó la falta de liderazgo de Boluarte: “Una presidenta que no habla, que no lidera, que no sale a mostrar que está tomando acción (…) No esperen que la ciudadanía no se sienta asqueada, frustrada, absolutamente abandonada”.

Por su parte, Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que la situación de inseguridad “ya rebasó el vaso” y pidió la destitución inmediata de la mandataria. “Tenemos los votos y la obligación moral de vacar a Dina Boluarte, porque ningún cálculo político justifica más muertes, más miedo, más dolor (…) La delincuencia manda, reina, y el pueblo vive aterrorizado”, expresó.

A su turno, Diego Bazán (Renovación Popular) exhortó a sus colegas a no dilatar el proceso: “Ya no perdamos el tiempo. Declaremos la sesión permanente, demos cuenta de la moción de vacancia y vayamos a votar. Estoy seguro de que más de 100 votos hay para retirar a la señora Boluarte, que ya no debería permanecer en el cargo”, afirmó.