La bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) anunció este jueves, a través de un comunicado compartido en redes sociales, que ha decidido respaldar la moción de vacancia presidencial presentada contra Dina Boluarte en el Congreso de la República.

“Es una decisión asumida con responsabilidad y respeto al Perú. Urge recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”, expresó la agrupación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Comunicado de la bancada de APP

Previamente, la moción de vacancia contra la jefa del Estado, por permanente incapacidad moral, fue respaldada por otras agrupaciones parlamentarias como Renovación Popular, Podemos Perú, Bancada Socialista, Avanza País y Fuerza Popular.

Legisladores de Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista comenzaron el proceso de recolección de 33 firmas necesarias para impulsar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, después de que el miércoles 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la agrupación Agua Marina fuera víctima de un ataque armado que dejó a cinco personas heridas.

Video recomendado