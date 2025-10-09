Eduardo Salhuana es el actual vocero titular de la bancada de APP | Foto: Congreso
Eduardo Salhuana es el actual vocero titular de la bancada de APP | Foto: Congreso
Redacción EC
Redacción EC

La bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) anunció este jueves, a través de un comunicado compartido en redes sociales, que ha decidido respaldar la moción de vacancia presidencial presentada contra en el Congreso de la República.

Es una decisión asumida con responsabilidad y respeto al Perú. Urge recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”, expresó la agrupación.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
Comunicado de la bancada de APP
Comunicado de la bancada de APP

Previamente, la moción de vacancia contra la jefa del Estado, por permanente incapacidad moral, fue respaldada por otras agrupaciones parlamentarias como Renovación Popular, Podemos Perú, Bancada Socialista, Avanza País y Fuerza Popular.

Legisladores de Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista comenzaron el proceso de recolección de 33 firmas necesarias para impulsar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, después de que el miércoles 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la agrupación Agua Marinaque dejó a cinco personas heridas.

Video recomendado

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC