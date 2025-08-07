Delsy Loyola Jorge
Delsy Loyola Jorge

Iván Arenas: “Cada partido va a tener su minero informal en el 2026” | Entrevista
Iván Arenas: “Cada partido va a tener su minero informal en el 2026” | Entrevista

Iván Arenas: “Cada partido va a tener su minero informal en el 2026” | Entrevista

Mientras las asociaciones de mineros informales buscan ganar más terreno, el Estado sigue sin una estrategia clara. El especialista en temas de minería Iván Arenas analiza el avance de estos grupos y los efectos de sus discursos.

