Una mujer, identificada como Fiorella Carrasco, denunció que un trabajador del restaurante Franklin, ubicado en San Isidro, la grabó sin su consentimiento mientras usaba los servicios higiénicos del local.

Según relató la joven, el empleado, de nombre Anderson Capillo Flores, colocó su celular estratégicamente para grabar a las mujeres que ingresaban al baño del exclusivo local, quienes desapercibidas, terminaban expuestas en los videos del sujeto.

Tras notar el dispositivo, que apuntaba directamente hacia el inodoro, la joven lo tomó, y presa de los nervios, llamó a sus amigas, quienes la contuvieron en el lamentable episodio, en donde tuvo un ataque de ansiedad, relató.

“Me están grabando por favor, le dije a mi amiga. No quería salir del baño. Me puse a llorar y quería vomitar, estaba temblando”, contó a 24 Horas. “Vi ese teléfono y me asusté. Tenía minutos de grabación y quedé en shock”, agregó .

El teléfono, que ya se encontraba registrando la privacidad de Carrasco, mostró el rostro del presunto responsable, quien la abordó al salir del baño, pidiéndole su celular, alegando que lo había dejado por un descuido, pues, indicaba que solía grabar sus rutinas de cuidado facial.