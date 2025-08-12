Continúan los atentados contra el transporte público. En el sector El Hondo, cerca de una de las sedes del Instituto Nacional del Deporte (IPD), distrito de Carabayllo, extorsionadores detonaron una granada en un bus con pasajeros y dejó como saldo tres heridos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el vehículo perteneciente a la Empresa de Transportes Once de Noviembre S.A (Emptonsa) iniciaba su ruta diaria. En cuestión de segundos, sufrió el ataque a manos de sicarios que huyeron con rumbo desconocido.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Información preliminar indica que uno de los agresores dejó el objeto haciéndose pasar como pasajero y no levantar sospechas. El chofer y el cobrador no se percataron de esto y continuaron con su labor, sin pensar el lamentable desenlace.

Testigos prefirieron no hablar por temor a represalias. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y efectivos de la Dirincri, quienes cercaron la zona para iniciar con las investigaciones de rigor.

Este es el quinto ataque que sufre la empresa de transportes, en la ya cuenta con dos fallecidos. El pasado 9 de julio, el conductor y el chofer de una de las unidades fueron asesinados a disparos por extorsionadores.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ríos y Edgar Durán, quienes recibieron cuatro y diez impactos de bala, respectivamente. A pesar de ser llevados a centros de salud, fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Extorsiones en Perú

Según datos del Sistema de Información Policial (Sidpol), las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana se incrementaron en un 54.5 % entre enero y julio de 2025 (631), comparadas en el mismo periodo del año pasado.

Solo en junio, se registraron 69 denuncias diarias, una cifra récord que refleja la problemática que enfrenta el país.