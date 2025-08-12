Un ciudadano argentino fue hallado sin vida la noche del lunes 11 de agosto dentro de un departamento en el distrito de Magdalena del Mar. De acuerdo con información preliminar, la víctima, identificada como Nicolás Gabriel Navarrete, presentaba múltiples heridas cortantes en el cuerpo, presuntamente provocadas con un desarmador.
El hecho se produjo en un inmueble ubicado en el jirón Tarapacá. Según medios locales, en el momento del crimen Navarrete se encontraba en la habitación que alquilaba. Tras el ataque, un familiar dio aviso a las autoridades, lo que permitió la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el lugar.
El presunto agresor, identificado como Isaac Illescas Arbañil, fue detenido y trasladado a la comisaría de Magdalena del Mar. De acuerdo con la PNP, no existiría vínculo familiar entre ambos implicados.
Hasta el cierre de esta edición, peritos de criminalística permanecían en el inmueble recabando evidencias. Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer el móvil detrás del ataque.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
