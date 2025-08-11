Según informó la comuna chalaca, la rápida intervención del personal de seguridad interna y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permitió controlar, este domingo 10 de agosto, un amago de incendio en la sede principal de la Municipalidad Provincial del Callao sin que se registren heridos ni daños a archivos.

El incidente se produjo en el área de Rentas, ubicada en el sótano del edificio municipal. Vecinos que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras percibir humo saliendo por las ventanas. Minutos después, tres unidades de bomberos llegaron al lugar para iniciar las labores de control y ventilación.

De acuerdo con la comuna, “ningún archivo o documento resultó dañado, ya que estos se encuentran bajo estrictos parámetros de custodia y seguridad, conforme a las certificaciones internacionales ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad e ISO 37001 en Sistema de Gestión Antisoborno, obtenidas en mayo de este año”.

La municipalidad también expresó su agradecimiento al personal de primera respuesta. “Reconocemos la oportuna y efectiva labor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ante esta emergencia”, indicó la entidad.

Asimismo, se informó que este lunes 11 de agosto la atención al público en todas las áreas será con total normalidad, respetando los horarios habituales.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

En caso de incendio, lo primero que debes hacer es llamar al 116 que es el número de los Bomberos. Luego, es importante mantener la calma y actuar rápidamente. Evacúa el lugar identificando las rutas de escape designadas, evitando usar ascensores. Si el fuego es pequeño y manejable, usa un extintor si estás capacitado para hacerlo. Si no, evacúa y espera a los hombres de rojo.