Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, indicó que la región, durante junio por la fiesta del Inti Raymi, recibirá cerca de 180 mil turistas, generando un movimiento económico estimado de S/182 millones.

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“Las fiestas movilizan una cadena económica muy importante. No solo se benefician los operadores turísticos, sino también los artesanos, comerciantes, artistas y emprendedores de distintos rubros”, precisó Santoyo en entrevista con RPP.

Del total proyectado, alrededor de S/72 millones corresponderían directamente a las actividades vinculadas a las celebraciones por el mes jubilar de la ciudad imperial, mientras que el impacto económico alcanza también sectores como el comercio, transporte, hospedaje, gastronomía, artesanía y servicios.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco explicó que las festividades se extienden desde finales de mayo hasta los primeros días de julio, convirtiendo a junio en uno de los meses más atractivos para visitar Cusco.

Durante este periodo se realizan 14 desfiles institucionales y culturales en la Plaza de Armas, con la participación de aproximadamente 60 mil bailarines que representan más de 40 danzas tradicionales de diversas provincias cusqueñas.

Respecto a la ocupación hotelera, Santoyo señaló que bordea el 87%, por lo que todavía existe capacidad para recibir turistas durante los días centrales de las celebraciones. No obstante, Cusco todavía se encuentra por debajo de los registros alcanzados antes de la pandemia.

En 2019, Cusco recibió alrededor de 2,5 millones de turistas entre visitantes nacionales e internacionales. Para este año, las proyecciones apuntan a unos 2 millones de viajeros, equivalente al 83% del nivel prepandemia.

“Nos faltan todavía cerca de 400 mil turistas para recuperar completamente las cifras que teníamos antes de la pandemia”, precisó Santoyo, quien atribuye la lenta recuperación a la dificultad para la compra de boletos a Machu Picchu, principal atractivo de la región.