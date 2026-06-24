Durante este periodo se realizan 14 desfiles institucionales y culturales en la Plaza de Armas, con la participación de aproximadamente 60 mil bailarines. Foto: GEC.
Durante este periodo se realizan 14 desfiles institucionales y culturales en la Plaza de Armas, con la participación de aproximadamente 60 mil bailarines. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, indicó que la región, durante junio por la fiesta del Inti Raymi, recibirá cerca de 180 mil turistas, generando un movimiento económico estimado de S/182 millones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.