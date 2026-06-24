Sky anunció el inicio de la venta de pasajes a Cajamarca y Talara, dos nuevas rutas domésticas que se incorporan a su red como parte de su estrategia 2026 que incluye el fortalecimiento de las operaciones en Perú.

Hasta el 26 de junio, los pasajes estarán disponibles con precios por lanzamiento, desde US$31 o S/105 en la ruta Cajamarca y desde US$45 o S/153 para Talara.

Los vuelos entre Lima y Cajamarca iniciarán operaciones el 1 de septiembre de 2026 con vuelos diarios, con los que se proyectan alrededor de 9.000 pasajeros transportados al mes. La aerolínea destacó que la ruta está enfocada en atender las necesidades de viaje de la región, reconocida por su riqueza histórica, cultural, minera y agropecuaria.

Por su parte, la conexión entre la capital y Talara tendrá una operación estacional entre el 2 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Enfocada principalmente en el turismo vacacional, la aerolínea apunta a reforzar la conectividad de Talara, una de las principales puertas de entrada a Máncora, Vichayito, Los Órganos, Punta Sal y otros destinos de playa del norte.

Sky iniciará en octubre con cuatro frecuencias semanales, que aumentarán a cinco en noviembre y, de cara a la temporada alta, llegará al vuelo diario entre diciembre y febrero. En total se proyectan más de 30 mil pasajeros en toda la temporada.

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“La incorporación de Cajamarca y Talara, nuestros 16° y 17° destinos dentro del país, es reflejo de nuestra apuesta por el mercado local, donde seguimos viendo oportunidades que nos invitan a continuar creciendo. Cajamarca nos permite fortalecer la oferta hacia una región con alto potencial productivo y corporativo, mientras que Talara responde a la permanente demanda por viajes hacia el norte durante la temporada alta”, señaló José Raúl Vargas, gerente general de Sky Perú.

Asimismo, Sky se prepara para iniciar operaciones en Chiclayo el próximo 13 de julio, Con la incorporación de Chiclayo, Cajamarca y Talara, la aerolínea proyecta incrementar en alrededor de 10% la cantidad de pasajeros transportados en Perú durante 2026, fortaleciendo su posición como la segunda línea aérea del país.