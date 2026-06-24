Los vuelos entre Lima y Cajamarca iniciarán operaciones el 1 de septiembre de 2026 con vuelos diarios. Por su parte, la conexión entre la capital y Talara tendrá una operación estacional entre el 2 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. (Foto: Shutterstock)
Los vuelos entre Lima y Cajamarca iniciarán operaciones el 1 de septiembre de 2026 con vuelos diarios. Por su parte, la conexión entre la capital y Talara tendrá una operación estacional entre el 2 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

Sky anunció el inicio de la venta de pasajes a Cajamarca y Talara, dos nuevas rutas domésticas que se incorporan a su red como parte de su estrategia 2026 que incluye el fortalecimiento de las operaciones en Perú.

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