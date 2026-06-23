Perú y Guatemala pondrán en vigencia, desde el 1 de julio de 2026, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y su respectivo protocolo, consolidando un marco que permitirá fortalecer el intercambio comercial bilateral y ampliar las oportunidades para las exportaciones peruanas.

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La entrada en vigor del acuerdo fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 007-2026-MINCETUR, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La puesta en ejecución del TLC se realizará en la fecha acordada por ambos países, luego de que sus representantes intercambiaran las notificaciones escritas mediante las cuales confirmaron el cumplimiento de los procedimientos legales internos requeridos para su entrada en vigor.

Asimismo, el decreto dispone que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comunique a las entidades competentes las disposiciones necesarias para la adecuada implementación y ejecución del acuerdo comercial y su protocolo.

Mincetur destacó que la entrada en vigor de este TLC contribuirá a impulsar las exportaciones peruanas hacia Guatemala, mercado al que se enviaron productos por USD 33 millones entre enero y abril de 2026.

“El Perú reafirma su compromiso con una política comercial abierta, moderna y orientada a generar mayores oportunidades para las empresas nacionales, fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales”, indicó Mincetur.

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Este Tratado proveerá condiciones más óptimas de acceso al mercado de Guatemala para las exportaciones peruanas, permitiendo su ingreso sin el cobro de aranceles o con la reducción de los mismos.

La norma cuenta con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez. Vale recordar que el Gobierno ratificó en mayo de este año, mediante el Decreto Supremo N° 023-2026-RE, el TLC entre Perú y Guatemala y el Protocolo al Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

El proceso para la ratificación se reactivó en 2024, cuando Guatemala manifestó su interés en retomar las conversaciones para poner en vigencia el TLC. Tras rondas de negociación, se consensuó el texto final del Protocolo, a fin de lograr la entrada en vigor del TLC suscrito en 2011.

En estas conversaciones se consensuó el texto final del protocolo, que incluye modificaciones sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio de Servicios, Requisitos Específicos de Origen, Contratación Pública y Propiedad Intelectual, entre otros, a fin de actualizar el TLC suscrito en 2011 y lograr su entrada en vigor.