Este Tratado proveerá condiciones más óptimas de acceso al mercado de Guatemala para las exportaciones peruanas, permitiendo su ingreso sin el cobro de aranceles o con la reducción de los mismos. Foto: gob.pe
Este Tratado proveerá condiciones más óptimas de acceso al mercado de Guatemala para las exportaciones peruanas, permitiendo su ingreso sin el cobro de aranceles o con la reducción de los mismos. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Perú y Guatemala pondrán en vigencia, desde el 1 de julio de 2026, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y su respectivo protocolo, consolidando un marco que permitirá fortalecer el intercambio comercial bilateral y ampliar las oportunidades para las exportaciones peruanas.

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