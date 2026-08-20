Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció algunas de las principales prioridades del gobierno de Keiko Fujimori.

El Premier dijo que que la apertura comercial seguirá siendo política de Estado para el gobierno. De hecho, agregó que durante este año se impulsará la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong.

Exportaciones pasaron US$7 mil millones (2001) a US$46 mil millones en el 2012. (Foto: USI)

Además, señaló que se avanzará en nuevos acuerdos y se promoverá la oferta exportable regional.

“La meta de largo plazo es que el Perú consolide su posición como plataforma de comercio, inversión y servicios entre América del Sur y el Asia-Pacífico, manteniendo nuestra participación en APEC y otros bloques económicos”, detalla.