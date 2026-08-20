La Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 apunta a diversificar la oferta exportable y elevar la competitividad del país en los mercados internacionales. Foto: gob.pe.
La Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 apunta a diversificar la oferta exportable y elevar la competitividad del país en los mercados internacionales. Foto: gob.pe.
Por Redacción EC

Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció algunas de las principales prioridades del gobierno de Keiko Fujimori.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.