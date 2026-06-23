En abril de 2026, el empleo formal a nivel nacional aumentó 4% respecto al mismo mes del año anterior, sumando así veinticinco meses consecutivos de crecimiento. Este avance implicó la generación de 254 mil nuevos puestos de trabajo formales en el país, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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En cuanto al ámbito privado, los puestos de trabajo formales experimentaron un aumento del 5% interanual en abril.

El empleo formal privado se incrementa principalmente por el mayor empleo en los sectores servicios, comercio y agropecuario, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes, 88, 49 y 29 mil, respectivamente.

La masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, registró un incremento del 7,6% en términos reales en abril de 2026 en comparación con la del mismo mes de 2025.

De acuerdo con el BCR, este resultado se explica principalmente por el incremento sostenido de las remuneraciones y de los puestos de trabajo, de acuerdo con la información de la planilla electrónica.

La masa salarial del sector privado experimentó en abril un incremento interanual del 7,1% en términos reales. Este aumento se sustentó principalmente en el mayor impulso de los sectores servicios y minería. Con el resultado de abril se acumulan veinticinco meses consecutivos de mejora.