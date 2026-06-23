El empleo formal privado se incrementa principalmente por el mayor empleo en los sectores servicios, comercio y agropecuario. | Foto: GEC
El empleo formal privado se incrementa principalmente por el mayor empleo en los sectores servicios, comercio y agropecuario. | Foto: GEC
Por Redacción EC

En abril de 2026, el empleo formal a nivel nacional aumentó 4% respecto al mismo mes del año anterior, sumando así veinticinco meses consecutivos de crecimiento. Este avance implicó la generación de 254 mil nuevos puestos de trabajo formales en el país, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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