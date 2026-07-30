Una de las fortalezas del Perú y que recibe el nuevo gobierno es su apertura comercial. El Perú tiene, actualmente, 24 tratados con 59 países. Este aspecto ha ido avanzando al ritmo de nuestras exportaciones: para el 2000 la cifra alcanzó los US$6.322 millones, según el Banco Mundial, y en el 2025 se registraron envíos totales por más de US$90.000 millones, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Para este año, la meta del sector es superar los US$100.000 millones en exportaciones.

Justamente, el 87% de las exportaciones totales el año pasado tuvieron como destino países con los que tenemos algún acuerdo económico, apunta Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

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Esta cifra, correspondiente principalmente a productos tradicionales, representa unos US$79.575 millones. Los principales destinos fueron China (42,2%), Estados Unidos (12,8%) y Canadá (6,4%).

Hay que recordar que los acuerdos comerciales permiten que distintos productos peruanos ingresen a diversos mercados sin aranceles o con un porcentaje arancelario preferencial frente a otros competidores, señala Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex).

“Hoy tenemos un arancel promedio de 2,2% [en la estructura arancelaria, previo a la nueva medida de Estados Unidos]“, complementa Zacnich.

Además, Arrieta añade que también se genera una reducción de costos en las importaciones peruanas y, a su vez, una mayor competitividad. Además, se envía una señal al mercado de que se cuentan con reglas claras para atraer inversión, indica.

Juan Carlos Mathews, decano de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola, apunta que con estos acuerdos comerciales, Perú es uno de los países de América Latina con mayor apertura comercial, junto a Chile.

Un fundamento que ha contribuido al comercio exterior peruano ha sido la articulación entre el sector público y el privado, así como los planes de largo plazo expuestos en el Plan Estratégico Nacional Exportador (Penx) del Mincetur.

Acuerdos en el horizonte

En los últimos años, el Perú ha cerrado y firmado un acuerdo con Hong Kong y el protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, ambos en el marco de la cumbre APEC 2024 realizada en nuestro país. Asimismo, en agosto de 2025 se suscribió el Acuerdo Integral de Complementación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) con Indonesia. Estos tres tratados aún deben entrar en vigor.

Sin embargo, un acuerdo también puede enfrentar obstáculos para entrar en vigencia. Mathews comenta que el Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil, firmado en 2016, aún no ha sido ratificado por el Perú, dado que desde le gobierno se ha contemplado la inclusión de una cláusula anticorrupción.

Por otro lado, Zacnich agrega que el Perú recibió la aprobación para incorporarse al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (Depa, por sus siglas en inglés), donde participan Nueva Zelanda, Singapur y Chile. Este acuerdo establecería un marco para facilitar el comercio digital con los mencionados mercados.

Asimismo, menciona que el Perú tiene negociaciones con ocho países. Uno de ellos es con Tailandia, con el que tenemos actualmente un protocolo para acelerar la liberalización del comercio. Como sostuvo el Mincetur en diciembre, con esta nación se ha alcanzado un cierre sustancial de las negociaciones para un tratado comercial.

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Según el Ministerio, quedaban por revisar asuntos técnicos pendientes y pasar a la revisión legal del acuerdo, avanzar desde ambas partes con sus procedimientos internos para una futura firma y aplicación del acuerdo.

Otro de los posibles acuerdos es el eventual acuerdo con la India, país con el que hemos sostenido nueve rondas de negociación desde el 2017.

De acuerdo al Mincetur, también se han realizado rondas de negociación con Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, Nicaragua y Turquía, aunque con este último se ha paralizado el diálogo y con Nicaragua solo se realizó una ronda de negociaciones en el 2021.

Zacnich señala que desde el gobierno se iban a realizar estudios de factibilidad para generar potenciales acuerdos con Marruecos y Argentina. Añade que también está en proceso la adhesión de de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), comenta que el objetivo de los tratados comerciales es la diversificación exportadora, para que más empresas se incorporen al comercio, en especial las micro y pequeñas empresas (mypes).

“Los TLC le han abierto las oportunidades a miles de empresas, particularmente a las micro, pequeñas y medianas. El 95% [de las exportadoras] son medianas y pequeñas”, asegura.

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Expectativas

De cara al siguiente quinquenio, Mathews considera que la India tendría que ser el primer país con el que se debería cerrar negociaciones. Además, sostiene que se debe trabajar internamente para fortalecer el sector de comercio exterior, y así impulsar, por ejemplo, la aplicación de las medidas del Penx. Entre ellas se encuentran la ventanilla única de comercio exterior, el plan de asistencia de internacionalización, la ruta exportadora, entre otros.

A su vez, Posada considera que se podrían revisar los acuerdos comerciales cada 10 años como mínimo, para analizar si se deben de negociar protocolos de actualización.

Asimismo, Arrieta señala que debemos impulsar la entrada en vigencia del acuerdo con Indonesia y el cierre de negociaciones con la India. Además, considera que deben continuar los trabajos en inteligencia comercial, los esfuerzos por posicionar a los productos peruanos y la promoción comercial en otros mercados.

Estados Unidos y los nuevos aranceles

Este viernes entró en vigencia la aplicación de nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% a las importaciones de Estados Unidos procedentes de 60 países, incluyendo al Perú. Esto se aplica a las economías que no cuentan con prohibiciones o prohibiciones efectivas para evitar el trabajo forzoso.

Al Perú aplica la nueva tasa de 12,5%; el arancel temporal de 10% venció apenas hace unos días. Asimismo, el especialista indica que hay exclusiones para más de 2.000 productos, los cuales representan el 45% de las importaciones de Estados Unidos desde Perú.

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Asimismo, mediante un comunicado, el ministerio indica que se había presentado ante el Congreso un proyecto para prohibir expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

Al respecto, Zacnich explica que, en la práctica, el arancel adicional que ya venía aplicando Estados Unidos pasa del 10% a 12,5%. Agrega que si bien la afectación no sería mayor, sí pueden tener impactos en los márgenes de ganancia de los exportadores, principalmente en la agroindustria.

“Ese margen lo están absorbiendo los exportadores para mantener el posicionamiento de mercado que tienen en el país de destino”, indica.

En ese sentido, sostiene que los productos afectados son los arándanos, espárragos, mandarinas y cebollas, mientras que hay otros productos exentos de esta medida como las paltas, mangos, jengibre, cacao y el café.

Además, Zacnich recuerda que el proyecto de ley del Ejecutivo se había presentado en julio, pero que no fue incluido en la Comisión Permanente.