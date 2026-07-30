(Foto: Andina)
(Foto: Andina)
Por Christian Silva

Una de las fortalezas del Perú y que recibe el nuevo gobierno es su apertura comercial. El Perú tiene, actualmente, 24 tratados con 59 países. Este aspecto ha ido avanzando al ritmo de nuestras exportaciones: para el 2000 la cifra alcanzó los US$6.322 millones, según el Banco Mundial, y en el 2025 se registraron envíos totales por más de US$90.000 millones, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Para este año, la meta del sector es superar los US$100.000 millones en exportaciones.