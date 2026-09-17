El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 041-2026-RE, ratificó el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Perú e Indonesia, con lo que se avanza hacia su entrada en vigor una vez que el país asiático complete su respectivo proceso de ratificación.

Rogers Valencia, titular del Mincetur, destacó que el acuerdo permitirá a la oferta exportable peruana acceder en condiciones preferenciales a un mercado de alrededor de 280 millones de consumidores, el cuarto país más poblado del mundo.

“Con la ratificación del CEPA entre el Perú e Indonesia, avanzamos hacia la entrada en vigor de un acuerdo que abre nuevas oportunidades para nuestros productos y fortalece nuestra integración comercial con el Sudeste Asiático. Se trata de un mercado de gran dimensión y con un importante potencial para nuestra oferta exportable”, señaló.

Desde la entrada en vigor del acuerdo, el 56% de las líneas arancelarias tendrá acceso libre de aranceles al mercado de Indonesia. Entre los productos beneficiados figuran cacao, arándanos, paltas, café, mangos, zinc y harina de pescado.

Asimismo, otro 30% de las líneas arancelarias tendrá una reducción progresiva de aranceles en plazos de 5, 7 y 10 años. Este grupo incluye productos peruanos con alto potencial exportador como uvas, quinua, espárragos y mandarinas.

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De acuerdo con Mincetur, el sector agroexportador será uno de los principales beneficiados. El 90% de las líneas arancelarias agrícolas contará con acceso libre de aranceles, cobertura que comprende casi la totalidad de las actuales exportaciones agrícolas peruanas hacia Indonesia.

“Este acuerdo representa una oportunidad especialmente importante para nuestro sector agroexportador. El acceso libre de aranceles permitirá mejorar la competitividad de nuestros productos y generar nuevas oportunidades para las empresas peruanas, especialmente para aquellas que buscan diversificar sus mercados”, afirmó el ministro.

Como se recuerda, el CEPA Perú-Indonesia fue suscrito el 11 de agosto del 2025, en Yakarta, y constituye un nuevo instrumento para profundizar la relación económica y comercial entre ambos países.

“Indonesia es una de las principales economías del Sudeste Asiático y este acuerdo nos permitirá profundizar nuestra relación comercial y fortalecer la presencia del Perú en esta región. Esperamos que Indonesia complete próximamente su proceso de ratificación para que el acuerdo pueda entrar en vigor en el corto plazo”, agregó Rogers Valencia.