De acuerdo con Mincetur, el sector agroexportador será uno de los principales beneficiados. (Imagen: Andina)
De acuerdo con Mincetur, el sector agroexportador será uno de los principales beneficiados. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 041-2026-RE, ratificó el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Perú e Indonesia, con lo que se avanza hacia su entrada en vigor una vez que el país asiático complete su respectivo proceso de ratificación.

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