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Resumen

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Los expertos en minería, hidrocarburos y electricidad solicitan que el nuevo Gobierno atienda problemas urgentes para viabilizar las inversiones.
Los expertos en minería, hidrocarburos y electricidad solicitan que el nuevo Gobierno atienda problemas urgentes para viabilizar las inversiones.
Por Juan Saldarriaga

Las empresas minero-energéticas aguardan con optimismo la instalación del nuevo Gobierno en la esperanza de que ponga fin a la continua rotación de funcionarios públicos – doce ministros de Energía y Minas en los últimos cinco años – y que encuentre soluciones a los problemas de fondo que dificultan las inversiones.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.