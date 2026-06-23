Además, se dispone que otros S/400 millones provengan de las utilidades que pueda generar el Banco de la Nación en el ejercicio 2027 y en los años posteriores, con el objetivo de completar el aumento de capital aprobado. (Fuente: El Peruano)
Además, se dispone que otros S/400 millones provengan de las utilidades que pueda generar el Banco de la Nación en el ejercicio 2027 y en los años posteriores, con el objetivo de completar el aumento de capital aprobado. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El Gobierno dispuso, mediante el Decreto Supremo N° 113-2026-EFE, publicado en El Peruano, elevar el capital social del Banco de la Nación de S/2.100 millones a S/2.900 millones, con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la entidad financiera estatal.

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