El Gobierno dispuso, mediante el Decreto Supremo N° 113-2026-EFE, publicado en El Peruano, elevar el capital social del Banco de la Nación de S/2.100 millones a S/2.900 millones, con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la entidad financiera estatal.

Según el decreto, la medida busca fortalecer el patrimonio del banco para adecuar sus límites operativos a las reglas prudenciales, requerimientos patrimoniales y demás disposiciones regulatorias aplicables a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La norma modifica el artículo 5 del Estatuto del Banco de la Nación para establecer el aumento de capital en S/800 millones.

En ese sentido, para cubrir el incremento de capital, se autoriza a la entidad a destinar S/400 millones de las utilidades del ejercicio 2025 que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, se dispone que otros S/400 millones provengan de las utilidades que pueda generar el Banco de la Nación en el ejercicio 2027 y en los años posteriores, con el objetivo de completar el aumento de capital aprobado.