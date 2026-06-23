Este comportamiento guarda relación con el aumento de los ingresos de las mujeres en el mercado laboral. Foto: GEC.
Este comportamiento guarda relación con el aumento de los ingresos de las mujeres en el mercado laboral. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la venta de vehículos livianos registra un desempeño positivo en lo que va del 2026. Según cifras oficiales, la comercialización de estas unidades totalizó 102.454 durante los primeros cinco meses del año, acumulando un crecimiento interanual de 38,3%.

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