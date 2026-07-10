Desde agosto, motociclistas eléctricos deberán cumplir requisitos para evitar multas e internamiento del vehículo. (Foto: Andina)
Desde agosto, motociclistas eléctricos deberán cumplir requisitos para evitar multas e internamiento del vehículo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por las ciclovías serán sancionados con una multa de S/ 550 a partir del 2 de agosto, informó el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona. La infracción corresponde al código G32 del Reglamento Nacional de Tránsito y podrá acumularse con otras sanciones si el conductor incumple requisitos obligatorios.

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