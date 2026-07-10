El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta roja por la presencia de condiciones atmosféricas críticas que incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en la sierra de Lima Región. El evento meteorológico se extenderá por un total de 107 horas, desde la 12:00 horas del viernes 10 de julio hasta las 23:59 horas del martes 14 de julio.

Vista aérea de los incendios forestales en los bosques de Perú en 2024. Foto: Presidencia Perú

Según la alerta roja del Senamhi, los factores desencadenantes de este escenario son la persistente ausencia de precipitaciones en las regiones altoandinas, sumada a una marcada disminución de la humedad ambiental . Por ello, se prevé un incremento notorio en la temperatura diurna y niveles elevados de radiación ultravioleta (UV), lo que provoca la resequedad vegetal y la convierten en material altamente combustible.

Las autoridades estiman que el peligro oscilará entre niveles de moderada a extrema intensidad. Por esa razón, El Senamhi, adscrito al Ministerio del Ambiente, exhortó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida”. “Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, advirtió.

Alerta de incendios forestales: ¿qué provincias de la región Lima serían afectadas?

De acuerdo al mapa de zonificación del Senamhi, el área de peligro está directamente sobre la franja de la sierra limeña . En total, son siete las provincias bajo vigilancia oficial que presentan condiciones meteorológicas de alta vulnerabilidad para la ocurrencia de incendios forestales en zonas de pastizales y bosques de arbustos.

Cajatambo

Canta

Huaral

Huarochirí

Huaura

Oyón

Yauyos

Incendios forestales en las comunidades de Llipa y Mochadín, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Cutervo. Foto: Sernanp.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a los agricultores y comuneros de estas localidades evitar la quema de residuos agrícolas, rastrojos o pastizales , prácticas costumbristas que representan el principal detonante humano de incendios forestales bajo estas condiciones de sequedad extrema.