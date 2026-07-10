El Indeci recomienda a los agricultores y comuneros de estas localidades evitar la quema de residuos agrícolas, rastrojos o pastizales, prácticas costumbristas que representan el principal detonante humano de incendios forestales bajo estas condiciones de sequedad extrema. Foto: difusión/composición GEC
El Indeci recomienda a los agricultores y comuneros de estas localidades evitar la quema de residuos agrícolas, rastrojos o pastizales, prácticas costumbristas que representan el principal detonante humano de incendios forestales bajo estas condiciones de sequedad extrema. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta roja por la presencia de condiciones atmosféricas críticas que incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en la sierra de Lima Región. El evento meteorológico se extenderá por un total de 107 horas, desde la 12:00 horas del viernes 10 de julio hasta las 23:59 horas del martes 14 de julio.

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