Senamhi emite alerta roja en Lima Región por condiciones extremas que favorecen incendios forestales en la sierra
El aviso advierte sobre un periodo de peligro de 107 horas consecutivas que afectará a siete provincias de Lima. La combinación de baja humedad, aumento de radiación ultravioleta y vientos secos eleva el riesgo a niveles de moderada a extrema intensidad.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta roja por la presencia de condiciones atmosféricas críticas que incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en la sierra de Lima Región. El evento meteorológico se extenderá por un total de 107 horas, desde la 12:00 horas del viernes 10 de julio hasta las 23:59 horas del martes 14 de julio.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta roja por la presencia de condiciones atmosféricas críticas que incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en la sierra de Lima Región. El evento meteorológico se extenderá por un total de 107 horas, desde la 12:00 horas del viernes 10 de julio hasta las 23:59 horas del martes 14 de julio.
Según la alerta roja del Senamhi, los factores desencadenantes de este escenario son la persistente ausencia de precipitaciones en las regiones altoandinas, sumada a una marcada disminución de la humedad ambiental. Por ello, se prevé un incremento notorio en la temperatura diurna y niveles elevados de radiación ultravioleta (UV), lo que provoca la resequedad vegetal y la convierten en material altamente combustible.
Las autoridades estiman que el peligro oscilará entre niveles de moderada a extrema intensidad. Por esa razón, El Senamhi, adscrito al Ministerio del Ambiente, exhortó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida”. “Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, advirtió.
Alerta de incendios forestales: ¿qué provincias de la región Lima serían afectadas?
De acuerdo al mapa de zonificación del Senamhi, el área de peligro está directamente sobre la franja de la sierra limeña. En total, son siete las provincias bajo vigilancia oficial que presentan condiciones meteorológicas de alta vulnerabilidad para la ocurrencia de incendios forestales en zonas de pastizales y bosques de arbustos.
Cajatambo
Canta
Huaral
Huarochirí
Huaura
Oyón
Yauyos
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a los agricultores y comuneros de estas localidades evitar la quema de residuos agrícolas, rastrojos o pastizales, prácticas costumbristas que representan el principal detonante humano de incendios forestales bajo estas condiciones de sequedad extrema.