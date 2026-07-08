La delincuencia continúa sembrando terror en las calles de Lima Metropolitana. En la cuadra 21 de la avenida Pachacútec, distrito de Villa María del Triunfo, una feroz balacera dejó como saldo dos muertos y dos heridos en plena vía pública, la noche de ayer, martes 7 de julio.

América Noticias indicó que dos sujetos con armas de fuego y en una motocicleta atacaron a un automóvil negro en medio del tráfico vehicular. La Policía Nacional del Perú precisó que las víctimas son un agente de seguridad privada y uno de los pasajeros del automóvil atacado.

Balacera dejó como saldo dos muertos y dos heridos en plena vía pública. (Fotos: césar.grados/@photo.gec)

Fuentes oficiales indicaron que el ataque estaba dirigido contra los ocupantes del vehículo negro, quienes presuntamente integran el gremio de construcción civil. Dentro del mismo habían cuatro personas, una de ellas recibió el impacto de bala y también que el agente de seguridad privado, identificado como José Carlos Sampi Díaz, quien resguardaba la unidad a bordo de una motocicleta.

Sampi Díaz murió en el lugar tras recibir múltiples disparos, mientras que uno de los ocupantes del auto murió posteriormente en el hospital.

Balean a un hombre en plena avenida de varios disparos. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo. (Fotos: césar.grados/@photo.gec)

Detienen a atacantes en VMT

La PNP precisó que se detuvo a dos personas de nacionalidad extranjera. Uno es un presunto delivery y el otro un joven de 20 años. Ambos pasarán los exámenes e investigaciones de rigor.

Además, se constató que las armas utilizadas para el atentado contaban con las licencias correspondientes. Por su parte, los familiares de José Carlos Sampi Díaz llegaron hasta la escena del crimen en la avenida Pachacútec para el reconocimiento del cuerpo.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.