Balacera en Villa María del Triunfo deja dos fallecidos. (Fotos: césar.grados/@photo.gec)
Balacera en Villa María del Triunfo deja dos fallecidos. (Fotos: césar.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

La delincuencia continúa sembrando terror en las calles de Lima Metropolitana. En la cuadra 21 de la avenida Pachacútec, distrito de Villa María del Triunfo, una feroz balacera dejó como saldo dos muertos y dos heridos en plena vía pública, la noche de ayer, martes 7 de julio.

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