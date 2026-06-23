Un hombre muere al chocar su vehículo contra un camión en la cuadra 38 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Fotos: César.grados@photo.gec
Un hombre muere al chocar su vehículo contra un camión en la cuadra 38 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un fatal accidente de tránsito ocurrió la noche de ayer, lunes 22 de junio, a la altura de la cuadra 33 de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, cuando un auto particular chocó contra un tráiler dejando como saldo un fallecido y tres heridos.

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