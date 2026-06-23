Un fatal accidente de tránsito ocurrió la noche de ayer, lunes 22 de junio, a la altura de la cuadra 33 de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, cuando un auto particular chocó contra un tráiler dejando como saldo un fallecido y tres heridos.

Cámaras de seguridad del municipio distrital captaron el accidente y testigos de la zona indicaron que el camión se detuvo al llegar a la luz roja del semáforo. En cuestión de segundos y, a toda velocidad, apareció el coche particular impactando la parte de atrás.

Al lugar llegaron hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

RPP indicó que los afectados, entre ellos un menor de edad, fueron trasladados de emergencia a la Clínica Santa Martha del Sur, donde debido a sus lesiones permanecen con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar del accidente y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

El medio informativo señaló que el conductor fallecido responde al nombre Jean Alameda Herrera. En tanto, el chofer del tráiler fue trasladado a la Comisaría PNP de VMT para las diligencias de rigor.

¿Qué hacer en caso de un accidente?

En caso de un accidente de tránsito en Perú, lo primero es mantener la calma y verificar si hay personas heridas. De ser así, se debe llamar de inmediato al 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para solicitar asistencia médica, y al 105 de la Policía Nacional del Perú si el hecho involucra daños, conflictos entre las partes o requiere control del tránsito.

Asimismo, es importante señalizar la zona para evitar nuevos accidentes y, de ser posible, no mover a los heridos hasta la llegada de los equipos de emergencia.