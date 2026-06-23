La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi determinó que, a través de la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI, es ilegal el cobro de S/ 1188.50 que exigía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para el trámite de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

El colegiado ratificó el fallo en primera instancia, al señalar que la Sunedu no logró demostrar que dicho monto haya sido calculado bajo la metodología de costos establecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ni que responda al costo real del servicio brindado.

Asimismo, se advirtió que la entidad no sustentó aspectos clave como las horas de trabajo del personal involucrado ni el volumen de solicitudes atendidas, elementos necesarios para fijar el precio del procedimiento.

Medida con efectos generales

Como consecuencia, la Sunedu deberá dejar sin efecto este cobro para todos los ciudadanos, una vez que la disposición entre en vigencia tras la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.

La Sala precisó que esta decisión no implica la validación automática de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, ni la inscripción o autorización correspondiente, sino únicamente la eliminación de una tarifa considerada ilegal.

Fue en abril del presente año que el Indecopi realizó estas observaciones que advertían una infracción de los artículos 53 y 54 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, que exige que las tasas por servicios públicos se aprueben en función de la metodología y del costo real de los mismos.

El Congreso pidió a SUNEDU resolver con urgencia la paralización de títulos que afecta a egresados de la UNI. Foto: Andina.

Cabe recordar que el procedimiento de reconocimiento permite a la Sunedu verificar la validez oficial en el Perú de estudios realizados fuera del país, conforme a la normativa vigente. Los usuarios podrán continuar realizando este trámite, pero sin asumir el pago.