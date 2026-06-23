Esta decisión no implica ni el reconocimiento automático u otorgamiento o registro de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, sino únicamente la eliminación de un cobro considerado ilegal. Foto: El Comercio
Esta decisión no implica ni el reconocimiento automático u otorgamiento o registro de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, sino únicamente la eliminación de un cobro considerado ilegal. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi determinó que, a través de la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI, es ilegal el cobro de S/ 1188.50 que exigía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para el trámite de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

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