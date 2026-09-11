La Policía Nacional capturó en La Molina a dos adolescentes de 16 años y a un sujeto de 18 años tras asaltar un minimarket y herir de bala a la dueña del negocio en Manchay. Los agentes de la Divincri ubicaron a los sospechosos en una vivienda dos horas después del violento atraco.

El hecho ocurrió la tarde del 10 de septiembre en un establecimiento comercial situado en el distrito de Pachacámac. Dos menores descendieron de un automóvil plomo e ingresaron al local con el objetivo de apoderarse de las ventas del día.

Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Durante el atraco, una mujer que era la comerciante del local opuso resistencia al robo del dinero acumulado en la caja registradora. Ante esa reacción, uno de los atacantes disparó un arma de fuego e hirió a la mujer en la pierna izquierda.

Personal de socorro trasladó a la víctima hacia el Hospital de Vitarte para su atención médica inmediata. Médicos del nosocomio informaron que la paciente permanece fuera de peligro tras recibir los primeros auxilios.

La Policía Nacional organizó un operativo de búsqueda luego de revisar los registros de las cámaras de seguridad. En la vivienda intervenida, los efectivos decomisaron el arma utilizada, municiones, pasamontañas y envoltorios con droga.

Sujetos detenidos en Manchay registraban experiencia en atracos

La policía identificó al adulto capturado como Luis Díaz Huaraca, de 18 años, quien intentó colaborar en la fuga de los sospechosos. Los otros dos detenidos son adolescentes de 16 años con amplio recorrido en la comisión de robos con armas de fuego.

Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

El coronel PNP Edward Flores indicó que los menores cobraban montos cercanos a S/300 por ejecutar estos ataques por encargo. La Fiscalía de Familia asumió el proceso de los adolescentes, mientras Díaz Huaraca responderá ante el sistema judicial ordinario.