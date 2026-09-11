Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Luis Díaz Huaraca, de 18 años, fue detenido junto a menores de 16 años que asaltaron un minimarket y dispararon contra una mujer en Manchay. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional capturó en La Molina a dos adolescentes de 16 años y a un sujeto de 18 años tras asaltar un minimarket y herir de bala a la dueña del negocio en Manchay. Los agentes de la Divincri ubicaron a los sospechosos en una vivienda dos horas después del violento atraco.

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