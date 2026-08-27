La Municipalidad de La Molina anunció la implementación de la primera etapa de un plan de desvío vehicular para ordenar el tránsito durante las obras de renovación de la avenida La Molina, una intervención que contempla restricciones y cambios en la circulación en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con el municipio, los desvíos se aplicarán entre Pachacámac y Surco, con rutas diferenciadas para los vehículos que circulen en cada dirección.

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La Municipalidad de La Molina

¿Cuáles serán las rutas de desvío?

Para los conductores que se desplacen de Pachacámac hacia Surco, la ruta será la siguiente:

Jr. Paracas → avenida El Sol: por la vía auxiliar.

por la vía auxiliar. Avenida El Sol → avenida Rinconada del Lago: por la vía central.

En el sentido contrario, es decir, de Surco hacia Pachacámac, se utilizarán estas rutas:

Avenida Rinconada del Lago → avenida El Sol: por la vía central.

por la vía central. Avenida El Sol → Jr. Paracas: por la vía auxiliar.

¿Cuándo se aplicarán los desvíos?

La primera etapa del plan comenzará este viernes 28 de agosto, cuando los desvíos estarán vigentes desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Para el sábado 29 y domingo 30 de agosto, las modificaciones en el tránsito se aplicarán entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m.

La Municipalidad de La Molina señaló que el plan vial ha sido diseñado por etapas con el objetivo de reducir las molestias que puedan ocasionar los trabajos.

“Sabemos que las obras generan molestias, pero una buena planificación las reduce. Por eso, ya trabajamos en un plan vial por etapas para ordenar el tránsito durante la renovación de la Av. La Molina, una obra clave que mejorará la movilidad de miles de vecinos”, indicó el municipio.

La comuna recomendó a los conductores tomar en cuenta las rutas establecidas durante los horarios de aplicación del plan de desvío.