Plan de desvíos iniciará este viernes 28 de agosto. Foto: Andina
Plan de desvíos iniciará este viernes 28 de agosto. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Municipalidad de La Molina anunció la implementación de la primera etapa de un plan de desvío vehicular para ordenar el tránsito durante las obras de renovación de la avenida La Molina, una intervención que contempla restricciones y cambios en la circulación en ambos sentidos de la vía.

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