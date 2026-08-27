La construcción de cuatro puentes peatonales en la Vía Expresa Sur pondrá a prueba desde este jueves 27 de agosto la capacidad de sus calzadas para absorber el tránsito que será desplazado por las obras. Durante la primera etapa, EMAPE cerrará parcialmente dos carriles de las vías auxiliares en ambos sentidos y trasladará esos vehículos hacia la vía principal, mediante desvíos distribuidos en cinco sectores entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres. El esquema busca mantener la circulación mientras avanzan los trabajos, que durarán 180 días y demandarán una inversión de S/39,9 millones.

Plan de desvío vehicular - primera etapa. Cierre parcial de las vías auxiliares de la Vía Expresa Sur. (Foto: EMAPE).

El riesgo es que el tránsito que deje los tramos intervenidos termine generando nuevos cuellos de botella. Aunque EMAPE asegura que los cierres serán progresivos y que nunca se bloquearán simultáneamente todas las calzadas, no ha precisado cuántos vehículos adicionales deberá recibir cada tramo ni cuánto podrían aumentar los tiempos de viaje. Especialistas consultados por El Comercio advierten que la congestión podría trasladarse hacia zonas como Los Próceres y El Cortijo. A ello se suma otro factor: durante un recorrido realizado antes del inicio del plan, este Diario encontró conductores que desconocían tanto los cierres como las rutas que deberán seguir.

EMAPE sostiene que la primera etapa se concentrará en las vías auxiliares y que los vehículos serán trasladados temporalmente a la calzada principal, por lo que no se cerrará simultáneamente toda la vía.

El plan contempla cinco sectores de intervención.

Entre las avenidas República de Panamá y Paseo de la Castellana, los vehículos que circulen por la vía auxiliar serán derivados a la vía principal a la altura del jirón Carlos Sánchez Málaga y retornarán a la auxiliar 120 metros antes de la avenida Alberto Samamé Dávila.

Entre Paseo de la Castellana y Ayacucho, quienes se dirijan hacia Ayacucho serán trasladados a la vía principal desde el jirón Combate de Iquique y retornarán a la auxiliar a la altura del jirón Doña Nora.

En sentido contrario, el desvío comenzará 120 metros antes de Ayacucho y continuará hasta la altura del colegio Hiram Bingham.

Entre Ayacucho y Surco, los vehículos serán derivados a la vía principal en puntos ubicados a 120 metros de ambas avenidas.

Finalmente, entre Surco y Los Próceres, se aplicarán restricciones a la altura del pasaje Tunsho y la calle Los Reformistas.

Cruce de la avenida Ayacucho con la Vía Expresa Sur mostró congestión vehicular durante el recorrido. (Foto: Diego Aquino).

EMAPE asegura que las medidas serán progresivas y permitirán mantener la continuidad de la circulación.

Sin embargo, Raúl Contreras, experto de ingeniería vial apunta que considera que el tránsito de esta zona es pesado y su desvío sin un adecuado plan de acción puede desencadenar mayor congestión.

“Cuando haces este tipo de obras, en las vías expresas, (...) en lugar de hacer un bien, lo único que haces es que extiendes el tráfico un poquito más allá o a otros puntos”, afirmó Eduardo Salmón, vecino de la zona.

Cruce de la avenida Ayacucho con la Vía Expresa Sur mostró congestión vehicular durante el recorrido. (Foto: Diego Aquino).

Como ejemplo, identificó la zona próxima a Los Próceres y el sector de El Cortijo como áreas que podrían enfrentar una mayor presión vehicular.

“Por ejemplo, el punto final en donde se intenta unir (...) a la entrada o salida de la vía Bedoya (...) va a congestionar de todas maneras”, señaló.

El representante vecinal también cuestionó la capacidad de la infraestructura existente para funcionar como un corredor rápido y, según explicó, mostrarían que atravesar determinados tramos toma más tiempo del esperado para una vía de estas características.

Usuarios no conocen todavía cómo funcionarán los desvíos

El recorrido de El Comercio también encontró que el nivel de información entre los usuarios es poco.

Aunque EMAPE informó que las rutas serán incorporadas a Waze y recomendó respetar la señalización instalada, varios conductores consultados no conocían los cierres que comenzarán mañana.

Un conductor aseguró que recién se enteró de las restricciones durante la conversación con este Diario.

“De que iban a haber cierres recién me estoy enterando por lo que me está diciendo”, respondió al ser consultado sobre la información difundida.

Comunicado de la Municipalidad de Lima informa sobre la ejecución de 4 puentes peatonales, pero no detalla las vías auxiliares para conductores (Foto: Diego Aquino / GEC).

Otro conductor afirmó haber visto carteles referidos a la construcción de los cuatro puentes, pero no información específica sobre las rutas que deberán seguir los vehículos.

“He visto en la altura de los paraderos nada más que dicen que se va a construir cuatro puentes (...) pero sobre las rutas no nos han mostrado todavía, no lo he visto”, señaló.

La situación resulta relevante porque el plan contempla distintos recorridos dependiendo del sentido y del tramo por el que circulen los vehículos. Por ello, conocer únicamente que se construirán cuatro puentes no permite necesariamente a un conductor anticipar dónde tendrá que cambiar su ruta.

EMAPE asegura que los cierres serán progresivos

Frente a este escenario, EMAPE sostiene que ha diseñado el plan precisamente para evitar que la intervención afecte simultáneamente todos los carriles de circulación.

Durante la primera etapa, los trabajos se concentrarán en las vías auxiliares y se cerrarán parcialmente dos carriles en ambos sentidos.

Posteriormente, durante la segunda etapa, los trabajos pasarán a la vía principal, principalmente en horario nocturno, mientras el tránsito será derivado hacia las vías auxiliares habilitadas.

En la tercera etapa se intervendrán parcialmente los accesos y salidas entre ambas calzadas, pero se mantendrán conexiones habilitadas para garantizar la continuidad del desplazamiento.

La entidad recomienda considerar tiempos adicionales de viaje y seguir las indicaciones del personal encargado del control del tránsito, Sin embargo, esta , no precisa cuánto flujo vehicular adicional recibirá cada tramo ni cuánto tiempo adicional podría tomar atravesar la zona durante las distintas fases de la obra.

Durante un recorrido realizado por El Comercio, además, se observaron conductores que excedían la velocidad, maniobras prohibidas, semáforos inoperativos y peatones que continuaban cruzando entre vehículos, pese a la existencia de los puentes peatonales provisionales. En el cruce con Los Próceres había inspectores intentando ordenar el tránsito, mientras que hacia Paseo La Castellana se constató menor presencia de fiscalización y dispositivos semafóricos que no funcionaban.

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