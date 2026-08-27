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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, inició este 27 de agosto la primera etapa del plan de desvío vehicular debido a la construcción de cuatro nuevos puentes peatonales en la Vía Expresa Sur. (Foto: Mario Zapata / GEC).
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, inició este 27 de agosto la primera etapa del plan de desvío vehicular debido a la construcción de cuatro nuevos puentes peatonales en la Vía Expresa Sur. (Foto: Mario Zapata / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

La construcción de cuatro puentes peatonales en la Vía Expresa Sur pondrá a prueba desde este jueves 27 de agosto la capacidad de sus calzadas para absorber el tránsito que será desplazado por las obras. Durante la primera etapa, EMAPE cerrará parcialmente dos carriles de las vías auxiliares en ambos sentidos y trasladará esos vehículos hacia la vía principal, mediante desvíos distribuidos en cinco sectores entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres. El esquema busca mantener la circulación mientras avanzan los trabajos, que durarán 180 días y demandarán una inversión de S/39,9 millones.

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