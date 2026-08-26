Viviendas ocupan dique de la quebrada California y elevan riesgo de huaicos en Chosica. (Foto: Captura / América Noticias)
Viviendas ocupan dique de la quebrada California y elevan riesgo de huaicos en Chosica. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Un grupo de pobladores construyó viviendas sobre el dique de la quebrada California, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, reduciendo de manera considerable el cauce natural destinado al flujo de agua en la zona.

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