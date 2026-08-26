Un grupo de pobladores construyó viviendas sobre el dique de la quebrada California, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, reduciendo de manera considerable el cauce natural destinado al flujo de agua en la zona.

De acuerdo con registros del sector, las edificaciones levantadas sobre la infraestructura de contención incluyen inmuebles de varios niveles. Fuentes oficiales indicaron que la ocupación se produjo mediante el loteo de terrenos considerados de alto riesgo.

Invasión de dique de la quebrada California obstruye cauce destinado a evacuar aguas. (Foto: Captura / América Noticias)

La presencia de viviendas en el espacio destinado a la evacuación hídrica afecta el funcionamiento de las estructuras de seguridad, diseñadas para contener y encauzar las corrientes de agua, lodo y piedras durante periodos de precipitaciones intensas.

La ocupación de estos terrenos ocurre mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia las condiciones de la zona ante la posibilidad de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Riesgo de huaicos por ocupación del dique

La presencia de inmuebles en la ruta de la quebrada California compromete el espacio destinado al desplazamiento del agua durante un eventual incremento del caudal.

El dique de contención fue construido para reducir el impacto de las corrientes de lodo y piedras durante episodios de lluvias intensas. Sin embargo, la instalación de viviendas sobre estas estructuras ha reducido el área disponible para el flujo hídrico.

Informes de analistas de riesgo señalan que la obstrucción del cauce puede generar desbordes hacia otras zonas, incluidas calles y sectores habitados.

Construcciones sobre infraestructura de contención amenazan el cauce de la quebrada California. (Foto: Captura / América Noticias)

Personal técnico indicó que las estructuras de contención no deben utilizarse como base para viviendas de material noble debido a su función dentro del sistema de protección ante huaicos.

La ocupación también afecta los accesos utilizados por las cuadrillas de emergencia para realizar trabajos de mantenimiento en la zona. A ello se suma la falta de limpieza en las cuencas, una condición que, según informes de fiscalización, puede afectar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Las evaluaciones realizadas señalan que una eventual reactivación del flujo de agua podría afectar directamente a las viviendas construidas sobre los márgenes del canal.

Cuestionamientos por loteo en zonas de peligro

Las denuncias sobre la ocupación de la quebrada California también apuntan a una presunta falta de intervención de las autoridades municipales frente al loteo de terrenos ubicados en áreas de alto riesgo.

Fuentes locales señalaron que las edificaciones se consolidaron pese a las normas que restringen la ocupación de franjas marginales y diques.

El avance de las construcciones se produjo pese a los avisos sobre la vulnerabilidad del valle ante lluvias intensas y eventuales huaicos.

Ante este escenario, las autoridades competentes evalúan las medidas técnicas necesarias para liberar el espacio ocupado por las viviendas y recuperar las condiciones de las estructuras de contención de la quebrada California.

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