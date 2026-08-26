El Gobierno oficializó el martes 25 de agosto el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, que establece un régimen excepcional para reducir en un 90% el costo total de las papeletas vigentes para el transporte público y privado.

De acuerdo con el citado dispositivo legal, el beneficio aplicará de manera directa a todos los conductores y empresas operadoras que prestan servicio de transporte terrestre de carga y de pasajeros.

La medida tiene un plazo de 90 días calendario – contados a partir del inicio de régimen – para las multas por infracciones de tránsito, mientras que el plazo se extiende a 180 días calendario para las infracciones en transporte.

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Al respecto, el director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, Arturo Ruiz, indicó que, en lo que respecta al tránsito, existe una exclusión a ciertas conductas infractoras como manejar en estado de ebriedad, participar en un accidente, circular sin SOAT o licencia de conducir, entre otras. En esos casos no se aplicará el beneficio de la reducción del 90% del costo de las papeletas.

“Lo que tenemos aprobado es por un periodo de 90 días en materia de tránsito. La medida no acaba con dar un beneficio de descuento. El MTC lo que está disponiendo a través del decreto supremo está asociado a que, en ese periodo de 90 días, realizar una metodología que permita evaluar a través de razonabilidad y proporcionalidad cuál es la sanción que debe corresponder por inobservar una regla de tránsito”, declaró el funcionario a Canal N.

“La norma es clara que, vencido el plazo, se tiene que emitir un decreto supremo donde ya arroje cuál es el valor real en función a los estudios técnicos y legales que se realicen para poder determinar el monto real de la multa”, añadió.

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Arturo Ruiz indicó que dicho monto debe estar asociado “a disuadir la conducta infractora, no con un fin recaudador”. Además, comentó que las normas de tránsito vigentes tienen una antigüedad de más de 15 años y no han generado el cambio esperado.

“Corresponde al ministerio evaluar, determinar y fijar los montos que corresponden. Necesitamos del compromiso de los conductores a efectos de poder generar el cambio que nosotros esperamos”, acotó.

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