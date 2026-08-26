El MTC evaluará qué sanciones aplicar por no respetar reglas de tránsito (Foto: Andina)
El MTC evaluará qué sanciones aplicar por no respetar reglas de tránsito (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó el martes 25 de agosto el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, que establece un régimen excepcional para reducir en un 90% el costo total de las papeletas vigentes para el transporte público y privado.