El anuncio de un nuevo régimen especial para el pago de multas de tránsito generó cuestionamientos en el Congreso. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, será citado por la Comisión de Transporte para explicar la medida que permitiría a los conductores con multas acumuladas archivarlas mediante el pago de solo una parte de la deuda.

La propuesta fue anunciada por el Ejecutivo luego de una reunión con representantes de los gremios de transportistas, en medio de la crisis que atraviesa el sector por la inseguridad y las extorsiones.

Según explicó Rafael Rey, el Ejecutivo publicará en los próximos días un decreto supremo que establecerá un régimen especial para el pago de multas de tránsito.

La medida contempla que las papeletas acumuladas puedan ser archivadas si el infractor cancela únicamente una parte de la deuda. En la práctica, el descuento anunciado permitiría pagar el 10% del monto de las multas y dejar sin efecto el 90% restante, de acuerdo con lo informado por el ministro.

“He anunciado la emisión de un decreto supremo que se publicará en estos días, mañana o pasado probablemente, por el cual se establece un régimen especial de pago de multas”, señaló el titular del MTC.

El decreto supremo todavía debe ser publicado para conocer las condiciones específicas, los beneficiarios y el alcance del régimen.

Municipalidad de Lima fiscaliza ‘medio pasaje’ en el transporte público. Aplicó multas y envió al depósito a algunas unidades sin SOAT o en servicio ilegal. (Foto: Difusión)

Luis Candia cuestiona la decisión y anuncia citación

El diputado Luis Candia, del Partido del Buen Gobierno y presidente de la Comisión de Transporte, cuestionó duramente el anuncio y consideró que la medida no atiende el problema central que enfrenta el sector.

El parlamentario calificó la decisión como “muy grave” y sostuvo que la respuesta del Gobierno debería concentrarse en solucionar la inseguridad y las extorsiones que afectan a los transportistas, en lugar de establecer un mecanismo especial para reducir las deudas por infracciones.

Ante ello, Candia anunció que el ministro Rafael Rey será citado a la Comisión de Transporte del Congreso para explicar los alcances del nuevo régimen.

El anuncio se produjo después de una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori, representantes de los gremios de transporte y miembros del Ejecutivo.

El encuentro tuvo como uno de sus principales temas la situación de inseguridad que afecta al sector, particularmente las extorsiones y otros delitos que han generado preocupación entre los transportistas.

En ese contexto, el Gobierno presentó el régimen especial para el pago de multas como una de las medidas dirigidas al sector.

El diputado Luis Candia, del Partido del Buen Gobierno y presidente de la Comisión de Transporte. Foto: Captura de video/Latina

¿Qué deberá explicar el ministro Rafael Rey?

La citación al titular del MTC buscará conocer los detalles del decreto supremo y las razones que sustentan el beneficio anunciado.

Entre los principales puntos que deberá aclarar el ministro están las condiciones para acceder al régimen, el universo de multas que podrían ser archivadas y los criterios utilizados para determinar el porcentaje de pago.

El Congreso también buscará establecer si esta medida contribuye realmente a enfrentar la crisis del transporte o si, como cuestionó Candia, desvía la atención de los problemas de fondo relacionados con la inseguridad y las extorsiones.

@latinanoticias El diputado Luis Candia (Partido del Buen Gobierno) cuestionó la medida anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, que reducirá las multas al solo pagar el 10% para archivarlas. Esto como resultado de la reunión entre representantes del gremio de transportistas y las autoridades frente a la crisis por la inseguridad y las extorsiones. El parlamentario, quien es presidente de la Comisión de Transporte, aseguró que esto es "muy grave" y que no se está atendiendo el problema de fondo. Además, señaló que el titular del MTC sería citado por la comisión para responder por este nuevo régimen especial de multas. ♬ sonido original - Latina Noticias

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