El ministro Rafael Rey confirmó que el Consejo de Ministros volverá a reunirse este domingo para abordar la agenda prioritaria del Ejecutivo. Foto: Captura Canal N.
El ministro Rafael Rey confirmó que el Consejo de Ministros volverá a reunirse este domingo para abordar la agenda prioritaria del Ejecutivo. Foto: Captura Canal N.
Por Redacción EC

El anuncio de un nuevo régimen especial para el pago de multas de tránsito generó cuestionamientos en el Congreso. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, será citado por la Comisión de Transporte para explicar la medida que permitiría a los conductores con multas acumuladas archivarlas mediante el pago de solo una parte de la deuda.

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