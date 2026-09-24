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El último cuarto

“El gobierno ingresa al último trimestre del año. Un período que, según se gestione, podría generar algo de alivio para el Ejecutivo”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

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    “El gobierno ingresa al último trimestre del año. Un período que, según se gestione, podría generar algo de alivio para el Ejecutivo”. Ilustración: El Comercio.
    “El gobierno ingresa al último trimestre del año. Un período que, según se gestione, podría generar algo de alivio para el Ejecutivo”. Ilustración: El Comercio.

    El ingreso al último cuarto de año será difícil para el gobierno de Keiko Fujimori. En efecto, la semana que pasó se inició con el descenso de la popularidad presidencial en las encuestas, continuó con Rafael Rey como su primera baja en el Gabinete y terminó con el impactante asesinato de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash.

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