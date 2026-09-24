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El otro negocio de la IA

“¿Tiene el Perú oportunidad en ese nuevo mapa de la inteligencia artificial?“.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "¿Tiene el Perú oportunidad en ese nuevo mapa de la IA?". Ilustración: El Comercio.
    "¿Tiene el Perú oportunidad en ese nuevo mapa de la IA?". Ilustración: El Comercio.

    La inteligencia artificial (IA) no solo es un negocio de algoritmos. Según cómo va avanzando en sus capacidades, va a requerir más capacidad de almacenamiento y procesamiento, y eso, aunque no lo parezca, se parece más a un negocio de ‘real estate’.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.