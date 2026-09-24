Chimoc cumple 20 años

¿Les ha pasado que tienen una inseguridad tremenda y sienten que todos los están mirando? A mí me pasa. En un hermoso cuento le pasó a Chimoc, un simpatiquísimo perro peruano que, al tener una apariencia diferente (recuerden que son los famosos perros calatos), se sentía incómodo en la playa. Chimoc hizo lo que hacen los humanos cuando tienen inseguridad y miedo: se disfrazó de superhéroe. En realidad, cuanto más inseguros somos, más buscamos cubrir nuestro temor actuando con una falsa máscara heroica. Paulatinamente, Chimoc deja de escapar de su propia vergüenza, encuentra apoyo y se afirma como alguien diferente, especial y valioso. Esta es la primera aventura de un personaje muy nuestro, creado y ‘performado’, como tenía que ser, por una talentosísima familia, constituida por los hermanos Andrea, Claudia y Cristóbal Paz, que unieron talentos artísticos, musicales y educativos para dar vida no solo a nuestros perritos, sino a un montón de amigos que ya son parte de nuestro imaginario.
Querido lector, usted y yo hemos crecido escuchando o leyendo historias en las que los protagonistas son animalitos con características humanas. Esto es parte de una tradición humana que data de milenios. Hay cosas que son mejor explicadas a través de los cuentos, pues las palabras no pueden representar las emociones que sentimos y tenemos que imaginarlas a través de las vivencias que las narrativas nos han ofrecido por siglos. Y el hecho de que sean animalitos los personajes que se comportan como humanos nos ha permitido desde niños plantear con ellos una sana distancia, en la que podemos verlos pasar situaciones difíciles con una adecuada perspectiva, lo que nos permite seguir mejor la aventura sin angustiarnos tanto.
Los hermanos Paz me invitaron al evento del cumpleaños número 20 de Chimoc y me uní a un hermoso grupo que homenajeó a nuestro perrito. Les pregunté a mis alumnos de la universidad si ellos habían crecido con Chimoc. Al responder muchos que sí, les hice una segunda pregunta: “¿Qué les ofrecía Chimoc?”. Una alumna me respondió: “Amistad, ternura, seguridad”, y un alumno me contestó: “Aventura, seguridad”. Otro alumno me dijo: “Me vaciló descubrir que era un personaje peruano, que tenía aventuras acá, y me divertía y me daba seguridad”. Me sorprendió que la variable ‘seguridad’ estuviera tan presente. Por un lado, mis alumnos me contaban que recorrían con los personajes de Chimoc sus propios miedos y encontraban en el grupo de amigos del perrito una forma de sentir que no importa el problema que tengamos, siempre podemos también protegernos, alentarnos y apoyarnos entre todos. También me contaron que algunos de ellos tenían un peluche de Chimoc que los acompañaba desde muy pequeños. Chimoc era, pues, un compañero en el tránsito paulatino a la conquista del mundo que hay más allá de nuestra figura materna. ¡Qué maravilla, querido lector! Nos relacionamos con el mundo a través del juego y la fantasía, nunca lo debemos olvidar.
¡Para mí también Chimoc significó seguridad! Cuando me tocó hablar aquella linda noche en la que celebrábamos a Chimoc, me sentí con una timidez que hacía tiempo no sentía frente al público. Mi amiga, la excelente actriz y cantante Magali Luque, vino a mi rescate delante del público, con un títere de Chimoc asomando de entre el escenario y planteando un diálogo conmigo, haciendo, como ella sabe, la graciosa voz del perrito. Me sentí más seguro y me di cuenta de que, siendo un adulto, siento también el miedo de niño y la necesidad del apoyo de mi amiga y, al igual que mis alumnos, la seguridad que me daba un personaje creado y dirigido con tanto amor.
Han sido días con noticias difíciles para el mundo educativo peruano, y es por ello que debemos orientar nuestra atención a la formación hecha con empatía y optimismo. No hay que olvidar que los humanos somos la única especie que narra historias y que este hecho ha permitido que aprendamos valores que nos mantienen unidos. Por ello, gracias a la familia Paz y a los artistas que son parte del universo de un perrito que nos enseñó algo que siempre olvidamos: no estamos solos, la vida puede ser complicada (¡y sí que lo es!), pero hay amor, mucho amor que nos ayuda a ordenar nuestro mundo. ¡Feliz cumpleaños, Chimoc!
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