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Chimoc cumple 20 años

“Han sido días con noticias difíciles para el mundo educativo peruano, y es por ello que debemos orientar nuestra atención a la formación hecha con empatía y optimismo”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “Han sido días con noticias difíciles para el mundo educativo peruano, y es por ello que debemos orientar nuestra atención a la formación hecha con empatía y optimismo”. (Ilustración creada por El Comercio sobre la base del personaje original).
    “Han sido días con noticias difíciles para el mundo educativo peruano, y es por ello que debemos orientar nuestra atención a la formación hecha con empatía y optimismo”. (Ilustración creada por El Comercio sobre la base del personaje original).

    ¿Les ha pasado que tienen una inseguridad tremenda y sienten que todos los están mirando? A mí me pasa. En un hermoso cuento le pasó a Chimoc, un simpatiquísimo perro peruano que, al tener una apariencia diferente (recuerden que son los famosos perros calatos), se sentía incómodo en la playa. Chimoc hizo lo que hacen los humanos cuando tienen inseguridad y miedo: se disfrazó de superhéroe. En realidad, cuanto más inseguros somos, más buscamos cubrir nuestro temor actuando con una falsa máscara heroica. Paulatinamente, Chimoc deja de escapar de su propia vergüenza, encuentra apoyo y se afirma como alguien diferente, especial y valioso. Esta es la primera aventura de un personaje muy nuestro, creado y ‘performado’, como tenía que ser, por una talentosísima familia, constituida por los hermanos Andrea, Claudia y Cristóbal Paz, que unieron talentos artísticos, musicales y educativos para dar vida no solo a nuestros perritos, sino a un montón de amigos que ya son parte de nuestro imaginario.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.