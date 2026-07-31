Los conductores de la ruta 18 de la empresa de transportes Translima decidieron suspender sus labores luego del atentado armado contra una de sus unidades ocurrido la noche del 28 de julio en el distrito de Comas. Los trabajadores señalaron que la medida responde al incremento de las extorsiones que afectan a la empresa y al temor generado entre los choferes.

El ataque se registró cerca de las 11:00 p.m. en el cruce de las avenidas San Carlos y Universitaria, cuando un bus realizaba el descenso de pasajeros. De acuerdo con testigos y trabajadores, un sujeto armado descendió de una camioneta blanca, disparó dos veces contra la unidad y entregó una nota con amenazas al conductor antes de huir junto con sus cómplices. En el vehículo viajaban adultos y niños.

Choferes de Translima denuncian nuevas extorsiones y paralizan ruta 18 tras atentado. (Foto: Captura / América Noticias)

Según fuentes locales citadas por los transportistas, la amenaza estaría vinculada a una nueva exigencia de extorsión atribuida a una banda criminal identificada como “Los albaneses”.

Los choferes denunciaron que diariamente entregan más de S/ 40 adicionales a la gerencia para cubrir los pagos exigidos por dos organizaciones extorsivas. Indicaron que la aparición de un tercer grupo criminal ha incrementado la presión económica sobre quienes trabajan en la ruta y dificulta la continuidad del servicio.

Asimismo, afirmaron que las extorsiones se han intensificado en los últimos meses en los distritos de Carabayllo y Comas. De acuerdo con los representantes de los transportistas, los montos recaudados entre los conductores son canalizados por la gerencia hacia los extorsionadores, situación que, señalaron, se ha vuelto insostenible tras la aparición de una tercera organización delictiva.

Los trabajadores recordaron además que el pasado 7 de julio el conductor Freddy Espinoza fue asesinado a balazos en la avenida Chimpu Ocllo mientras manejaba un bus de la misma empresa. Según reportes policiales de entonces, la víctima recibió múltiples disparos mientras cumplía su recorrido habitual.

Atentado contra unidad de Translima agrava crisis por extorsiones en el transporte público. (Foto: Captura / América Noticias)

El hermano de Freddy Espinoza, quien también trabaja como conductor en Translima, expresó su malestar por la falta de resultados en la investigación del crimen. Sostuvo que la presencia policial no se concentra en los paraderos y rutas donde operan las mafias de extorsionadores y pidió acciones más efectivas para garantizar la seguridad de los transportistas.

Los choferes señalaron que el asesinato de su compañero continúa sin resolverse y solicitaron celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras persiste el temor por nuevos ataques contra las unidades de transporte público.