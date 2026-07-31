Trabajadores de Translima dejan de operar luego de ataque y denuncian cobros de tres bandas criminales. (Foto: Captura / América Noticias)
Trabajadores de Translima dejan de operar luego de ataque y denuncian cobros de tres bandas criminales. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Los conductores de la ruta 18 de la empresa de transportes Translima decidieron suspender sus labores luego del atentado armado contra una de sus unidades ocurrido la noche del 28 de julio en el distrito de Comas. Los trabajadores señalaron que la medida responde al incremento de las extorsiones que afectan a la empresa y al temor generado entre los choferes.

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