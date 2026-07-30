Un depósito de casas de madera prefabricada ubicado en el Parque Industrial Pariachi, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate, fue incendiado por presuntos extorsionadores, que estarían cobrando cupo de 30 mil soles a un grupo de comerciantes.
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