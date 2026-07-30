Hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia. Foto: Buenos Días Perú
Hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Un depósito de casas de madera prefabricada ubicado en el Parque Industrial Pariachi, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate, fue incendiado por presuntos extorsionadores, que estarían cobrando cupo de 30 mil soles a un grupo de comerciantes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.