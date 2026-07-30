Un depósito de casas de madera prefabricada ubicado en el Parque Industrial Pariachi, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate, fue incendiado por presuntos extorsionadores, que estarían cobrando cupo de 30 mil soles a un grupo de comerciantes.

Al lugar llegaron hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, reportada minutos después de las 2:00 a.m. de este jueves, 30 de julio.

Según RPP, el siniestro afectó 500 metros cuadrados del terreno. El brigadier CBP Pablo García, de la Comandancia Departamental Lima Este, precisó que el fuego fue confinado luego varias horas de trabajo utilizando motobombas.

Además, el hombre de rojo dijo que se extrajo agua del río Rímac -que pasa a escasos metros del lugar del siniestro- para poder atender la emergencia.

Presuntas extorsiones

El medio sostuvo que, al parecer, una banda criminal denominada ‘La Organización del Cono Este’, estaría detrás de este delito.

¿A quién llamar cuando ocurre un delito?

En caso de ser víctima o testigo de un delito en el Perú, es fundamental comunicarse de inmediato con la Policía Nacional a través de la línea 105, un servicio gratuito disponible las 24 horas del día.

Asimismo, si el incidente deja personas heridas o en estado crítico, se recomienda contactar al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) marcando el 106. Este servicio brinda atención prehospitalaria y traslado a centros de salud, siendo clave en situaciones donde la asistencia médica inmediata puede marcar la diferencia.

De manera complementaria, los ciudadanos también pueden recurrir al serenazgo de su distrito o acudir directamente a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia.