Chofer de empresa Nuevo Horizonte fue atacado a balazos en Ate. Foto: GEC
Chofer de empresa Nuevo Horizonte fue atacado a balazos en Ate. Foto: GEC
Por Redacción EC

En Ate, un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fue baleado cuando se disponía a salir del patio de maniobras de la empresa, ubicado a una cuadra del lugar donde ocurrió el atentado. El hecho también dejó herido a un escolar, según información preliminar y testimonios recogidos en la zona.

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