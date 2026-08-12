En Ate, un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fue baleado cuando se disponía a salir del patio de maniobras de la empresa, ubicado a una cuadra del lugar donde ocurrió el atentado. El hecho también dejó herido a un escolar, según información preliminar y testimonios recogidos en la zona.

El incidente ocurrió pasadas las 2:20 p. m. de este miércoles 12 de agosto en la urbanización Valdiviezo, específicamente en la calle Los Parques. De acuerdo con los primeros testimonios, un sujeto habría abordado el vehículo simulando ser pasajero y se habría colocado detrás del conductor antes de dispararle.

ATV Noticias informó que la víctima fue identificada como Julio Becerra, quien recibió dos impactos de bala y quedó gravemente herido. Sus compañeros y efectivos de la Policía Nacional lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado a la Clínica San Juan de Dios, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

Balean a chofer de empresa Nuevo Horizonte en ATE: transportistas ya había denunciado extorsiones. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Atacante huyó en una motocicleta

Luego de efectuar los disparos, el presunto atacante descendió de la unidad y escapó a bordo de una moto lineal que, según los testigos, lo esperaba en las inmediaciones.

De acuerdo con los testimonios recogidos tras el incidente, la empresa Nuevo Horizonte habría recibido amenazas extorsivas durante los últimos días.

Asimismo, se señaló de manera preliminar a la organización criminal denominada Los Occidentales como la presunta responsable de las intimidaciones contra la empresa. Según esta versión, sus integrantes habrían dejado artefactos explosivos y cartas extorsivas como parte de las amenazas. Esta información deberá ser corroborada por las autoridades a cargo de la investigación.

Transportistas evalúan nuevo paro

Ante este nuevo hecho de violencia, Julio Bretoneche, representante de Transportes Unidos, señaló que los transportistas evaluarían realizar un nuevo paro debido a lo que considera una falta de respuesta de las autoridades frente a los ataques y amenazas contra el sector.

Las imágenes registradas después del atentado muestran al conductor gravemente herido mientras era auxiliado por sus compañeros y agentes policiales.