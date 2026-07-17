Un conductor de la empresa de transporte Translima resultó herido tras recibir múltiples impactos de bala durante un ataque perpetrado por dos delincuentes cuando realizaba su recorrido con pasajeros a bordo, en el distrito de Los Olivos.

El atentado ocurrió cuando el bus de la línea 21, que cubre la ruta Callao-Jesús María, se encontraba estacionado en su paradero habitual de la avenida Carlos Izaguirre. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a la unidad y dispararon directamente contra la cabina del conductor. Tras efectuar los disparos, los atacantes escaparon con dirección al distrito de Puente Piedra.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional y personal de serenazgo acordonaron la zona. Foto: Captura de video/Exitosa

El tiroteo generó momentos de pánico entre los pasajeros que viajaban en el bus. Al escuchar las detonaciones, descendieron rápidamente de la unidad para buscar refugio y evitar ser alcanzados por las balas.

Pese a las heridas, el conductor consiguió poner en marcha el vehículo y conducir hasta el cruce de las avenidas Pacasmayo y Canta Callao, donde finalmente detuvo la unidad.

En ese lugar fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes coordinaron su traslado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Esposa del conductor contó cómo logró pedir ayuda

La esposa de la víctima llegó hasta el lugar donde quedó el bus y relató que el conductor logró comunicarse con ella poco después del atentado. “La bala pasó por la pierna. Más bien, él está mal y se fajaba; la faja más bien le ha protegido”, relató la mujer a RPP.

Además, confesó sentir temor de que su esposo vuelva a desempeñar su labor como conductor de transporte público tras este nuevo episodio de violencia.

Asimismo, peritos de criminalística de la Policía Nacional y personal de serenazgo acordonaron la zona para realizar el recojo de casquillos y demás evidencias, mientras esperaban la llegada del fiscal de turno para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.