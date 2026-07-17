Conductor de Translima es baleado con pasajeros a bordo en Los Olivos. Foto: Captura de video/Latina
Conductor de Translima es baleado con pasajeros a bordo en Los Olivos. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transporte Translima resultó herido tras recibir múltiples impactos de bala durante un ataque perpetrado por dos delincuentes cuando realizaba su recorrido con pasajeros a bordo, en el distrito de Los Olivos.

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