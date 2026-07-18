Ica ha registrado trece sismos desde el 14 de julio hasta la fecha, algo que es parte del proceso natural de interacción entre las placas de Nasca y Continental frente al litoral peruano. Sin embargo, esta intensa actividad debe ser considerada como una advertencia de la vigilancia técnica y la preparación ciudadana que se debe tener todo el país, según Fabrizio Velásquez, director de la oficina de Defensa Civil de esta región.

Los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirman que los temblores en la región iqueña oscilaron entre magnitudes de 3.6 y 4.6 grados. El movimiento más intenso ocurrió la noche del martes 14 de julio, con un epicentro localizado a 108 kilómetros al suroeste de Ica. Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni víctimas personales tras las evaluaciones preventivas ejecutadas en las zonas urbanas y rurales.

Uno de los sismos más fuertes fue de 4 grados este 17 de julio cerca a la costa de Ica.

Velásquez Portella recomendó a la población contar con un plan familiar de emergencia y ubicar zonas seguras dentro de las viviendas para evitar accidentes. El representante de Indeci enfatizó que la ocurrencia de varios sismos en un corto periodo exige mantener siempre lista una mochila de emergencia con artículos básicos. La organización comunitaria y la participación en simulacros son herramientas críticas para reducir la vulnerabilidad social ante estos peligros naturales.

Mientras tanto, el presidente del IGP, Hernando Tavera, manifestó que esta constante de sismos en Ica es un recordatorio que vivimos en un país sísmico y que debemos estar siempre preparados. “Desde el punto de vista geodinámico, entendemos que frente a la región de Ica, además de la placa de Nasca, sobre esta hay una estructura bastante inactiva que es el dorsal de Nasca, como una cordillera inactiva (...) Probablemente este sea el elemento geodinámico que hace que tenga mayor actividad sísmica”, señaló este sábado a TVPerú.

“Siempre vamos a tener actividad sísmica. Lamentablemente nosotros no podemos aseverar o pensar que estos eventos son preámbulo de algo. Lamentablemente no tenemos control sobre la naturaleza”, agregó para luego recordar que, históricamente, la estadística apunta que la mayor cantidad de movimientos telúricos ocurren en las proximidades de la región de Ica.

Tres sismos en Lima desde este 14 de julio

En el mismo lapso, la región Lima registró tres movimientos telúricos en sus provincias costeras según los datos del Centro Sismológico Nacional. El pasado 14 de julio se percibieron dos sismos de magnitud 3.5 frente a las costas de Huacho, en la provincia de Huaura. Posteriormente, la madrugada del jueves 16 de julio, un evento de magnitud 3.7 sacudió el distrito de Ancón con un foco sísmico superficial.

La actividad sísmica en la capital mantuvo niveles de intensidad entre II y III. Estos eventos en la costa central coinciden cronológicamente con la secuencia reportada en el sur de Lima, situándose los epicentros principalmente en el área marítima.