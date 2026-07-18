Uno de los sismos más fuertes fue de 4 grados este 17 de julio cerca a la costa de Ica. (Foto: Andina)
Uno de los sismos más fuertes fue de 4 grados este 17 de julio cerca a la costa de Ica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Ica ha registrado trece sismos desde el 14 de julio hasta la fecha, algo que es parte del proceso natural de interacción entre las placas de Nasca y Continental frente al litoral peruano. Sin embargo, esta intensa actividad debe ser considerada como una advertencia de la vigilancia técnica y la preparación ciudadana que se debe tener todo el país, según Fabrizio Velásquez, director de la oficina de Defensa Civil de esta región.

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