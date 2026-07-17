La presencia de decenas de pelícanos en el terminal pesquero de Trujillo ha encendido la alerta en la población, pescadores y especialistas. Este inusual acontecimiento estaría relacionado al fFenómeno El Niño, que en consecuencia estaría generando la escases de peces, el principal recurso de las aves marinas.

De acuerdo con especialistas, la falta de anchoveta, principal fuente de alimento de los pelícanos, estaría obligando a estas aves a acercarse a zonas urbanas y pesqueras. El incremento de la temperatura del mar habría provocado que este recurso migre hacia aguas más profundas o frías, dificultando su acceso para la fauna marina.

Esta situación ha generado que varios comerciantes del terminal opten por alimentar a los pelícanos con parte de los pocos pescados disponibles, con el objetivo de evitar que las aves mueran por inanición.

Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)

La bióloga pesquera Lizbeth Martínez explicó que una situación de estas características no se observaba en el terminal pesquero desde 1977. Según indicó, el desplazamiento de la anchoveta debido al calentamiento del mar explica el comportamiento de los pelícanos, que ahora ingresan a la ciudad en busca de comida.

“Siempre en el terminal pesquero se veía 1 o 2 pelicanos, pero ahora, como ya tenemos conocimiento que estamos viviendo el fenómeno El Niño, no hay anchoveta en el mar. Como sabemos la anchoveta busca aguas frías, ante esto, migran o se profundizan, lo que estos pelícanos por falta de alimento vienen a la ciudad. Primero aparecieron unos 10, ahora hay más de 100 pelícanos”, indicó la bióloga.

Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)

Como se recuerda, fenómenos similares ocurrieron hace algunas semanas en Tumbes, donde se hallaron piqueros de patas azules sin vida; y en Pisco, donde aparecieron pelícanos muertos en el litoral. Estos fenómenos dan muestra de las complicaciones derivadas del Fenómeno El Niño.