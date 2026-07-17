Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)
Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)
Por Redacción EC

La presencia de decenas de pelícanos en el terminal pesquero de Trujillo ha encendido la alerta en la población, pescadores y especialistas. Este inusual acontecimiento estaría relacionado al fFenómeno El Niño, que en consecuencia estaría generando la escases de peces, el principal recurso de las aves marinas.

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