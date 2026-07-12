La delincuencia volvió atacar a las empresas de buses interprovinciales. Esta vez, un vehículo de la empresa Civa fue atacado a balazos mientras transitaba por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El violento hecho ocurrió cuando la unidad se encontraba en plena circulación.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el bus interprovincial. Sin embargo, pese al ataque, el conductor logró mantener el control y continuar su recorrido hasta ponerse a salvo.

Posteriormente, la unidad fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias e identificar a los responsables del ataque, que huyeron a bordo de una moto lineal.

Bus de la empresa Civa es baleado en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

Cabe mencionar que el conductor salió ileso y no se reportaron heridos, ya que el bus interprovincial circulaba sin pasajeros. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el atentado podría estar vinculado a un presunto caso de extorsión contra empresas de transporte interprovincial.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar e inspeccionaron el bus para determinar la cantidad de impactos de bala y recopilar indicios que permitan establecer cómo se produjo el ataque.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan identificar a los autores del ataque para determinar si existe una organización criminal detrás del hecho. La PNP no descarta que el atentado forme parte de una red de extorsión dirigida contra empresas de transporte que operan en Lima Metropolitana.

Según el informe en Latina Noticias, la empresa Civa decidió no formalizar ninguna denuncia todavía y se sabe que la unidad fue trasladada hasta su patio de maniobras.

Bus de la empresa Civa es baleado en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

Cabe mencionar que la mañana del domingo 12 de julio, el distrito de Los Olivos protagonizó otro atentado. El bus que transportaba a la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue baleado por delincuentes a bordo de una motocicleta lineal. El conductor del vehículo y dos integrantes del grupo resultaron heridos.