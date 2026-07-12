Bus de la empresa Civa es baleado en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)
Bus de la empresa Civa es baleado en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)
Por Redacción EC

La delincuencia volvió atacar a las empresas de buses interprovinciales. Esta vez, un vehículo de la empresa Civa fue atacado a balazos mientras transitaba por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El violento hecho ocurrió cuando la unidad se encontraba en plena circulación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: