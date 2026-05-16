Ancón inaugura central de videovigilancia con reconocimiento facial y de placas .

La Municipalidad de Ancón inauguró una moderna Central de Seguridad Ciudadana con el objetivo de reforzar la prevención del delito y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente en el distrito.

Esta obra, ejecutada durante la gestión del alcalde Samuel Daza Taype, es un centro de monitoreo de alta tecnología que integra un sistema de videovigilancia con 30 cámaras de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares, tecnología que permite identificar en tiempo real a personas con requisitorias vigentes y vehículos reportados como robados o con requisitoria, facilitando la intervención inmediata de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

Además, esta central cuenta con una base operativa de la PNP las 24 horas del día, con dormitorios, duchas, camerinos, oficinas para oficiales y suboficiales de la PNP y ambientes para serenazgo, con la cual se tendrá una respuesta más eficiente y una coordinación directa entre el municipio y la Policía para el análisis de imágenes,

La base central cuenta con camionetas y motocicletas para una rápida respuesta ante cualquier emergencia, además del patrullaje inteligente y la atención articulada de emergencias.

“Ancón da un paso trascendental hacia una seguridad más efectiva basada en tecnología y nos permite anticiparnos al delito y proteger mejor a nuestras familias”, señaló el alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype.

Esta inauguración contó con la presencia de diversas autoridades y el jefe de la división policial de Lima, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, así como el general (r) PNP Enriue Felipe Monroy y el exministro del Interior Julio Diaz Zuloeta.