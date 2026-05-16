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Ancón inaugura central de videovigilancia con reconocimiento facial y de placas .
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La Municipalidad de Ancón inauguró una moderna Central de Seguridad Ciudadana con el objetivo de reforzar la prevención del delito y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente en el distrito.

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