El sismo ocurrió la mañana de hoy y fue sentido por pobladores de la zona. Foto: IGP
El sismo ocurrió la mañana de hoy y fue sentido por pobladores de la zona. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.6 fue registrado la mañana de este lunes 6 de julio en el balneario de Ancón al norte de Lima, de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento sísmico ocurrió a las 09:36 (hora local) y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros.

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