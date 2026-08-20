Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Huarmey. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Huarmey. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la noche de este jueves 20 de agosto en la región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

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