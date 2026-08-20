Un sismo de magnitud 3.6 se registró la noche de este jueves 20 de agosto en la región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el epicentro del temblor se localizó a 11 kilómetros al norte de Huarmey, en la provincia del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0571

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,21:40:03

Magnitud: 3.6

Profundidad: 68 km

Latitud: -9.98

Longitud: -78.12

Intensidad: II Huarmey

Referencia: 11 km al N de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/2UqJiNOcan — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 21, 2026

El movimiento ocurrió exactamente a las 09:40 p.m. y tuvo una profundidad de 68 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial. Tuvo una latitud de -9.98 y una longitud de -78.12.

El reporte indica que la intensidad del sismo fue de grado II en la escala de Mercalli Modificada para la zona de Huarmey, donde se percibió con mayor intensidad.

Ante el incremento de noticias vinculadas a presuntos terremotos, el IGP recordó que los sismos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.